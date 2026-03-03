إعــــلانات
أخبار الجزائر

إحباط تهريب 62 ألف قرص مهلوس بباتنة

بقلم أمينة داودي
تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، وبالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية ميدانية نوعية ضمن إقليم اختصاصها.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز 62.222 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع مصادرة وسيلة النقل المستعملة في تهريب هذه السموم.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تقديم الأطراف المتورطة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا

https://nhar.tv/AMz6F
