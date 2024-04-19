إحباط تهريب 837 ألف كبسولة بريغابالين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، على إثر نشاط ميداني من إحباط عملية تهريب نوعية.

وأسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 837 ألف كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتم ضبط الكمية على إثر التفتيش الدقيق لجرار طريقي بمقطورة، مموهة ومخفية بإحكام وسط شحنة من الرمال. في محاولة لتضليل أعوان الجمارك والإفلات من الرقابة الجمركية. وكذلك حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب.

كما تم أيضا على إثر ذلك، إخطار الجهات القضائية المختصة.