إحباط تهريب 85 ألف أورو بمطار العاصمة

تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، بداية هذا الأسبوع في عمليتين متفرقتين من توقيف مسافرين (02)، كانا متوجهان إلى برشلونة واسطنبول.

المسافر الذي كان بصدد السفر إلى برشلونة، ضبط بحوزته مبلغ مالي قدر بخمسة وخمسون ألف (55000) أورو، فيما ضبط بحوزة المسافر الثاني المتوجه إلى اسطنبول، مبلغ مالي قدر بثلاثون ألف (30000) أورو.

تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.