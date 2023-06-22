إحباط رحلة سرية نحو اسبانيا وتوقيف 19 شخصا في عرض البحر

تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من توقيف 19 مهاجرا غير شرعي،.في عرض البحر بعد ساعتين من الابحار انطلاقا من شاطئ ” سافران ” بعين طاية، باتجاه اسبانيا.

يحيث قامت الفرقة بتسليم الأشخاص الموقوفين إلى فرقة الدرك الوطني. والتي بدورها حولتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم، بعظ سماعهم في محاضر رسمية.

وتبين أن المتهمين الذين سيمثلون أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الأحد المقبل. قد اتفق جميعهم على الهجرة غير شرعية،فقاموا بجمع الأموال وشراء قارب نزهة ومحرك بقوة 40 حصان، تسلموه من عند المكنى ” المستغانمي”.

وحسب اوراق الملف، فإن الوقائع القضيه انطلقت بتاريخ 24/7/2021 الى الساعه 4:00 صباحا. أين استلمت فرقة الدرك الوطني بعين طاية، من طرف قوات حرس السواحل الجزائرية المحطة البحرية الرئيسية 19 مهاجرا غير شرعي. مع أغراضهم الشخصية، تم ايقافهم في عرض البحر على بعد 5 ميل بحري شمال شاطئ سفران عين طاية يوم24/7/21. على الساعه 5:25 صباحا أين كانوا في رحلة غير شرعية. باتجاه اسبانيا على قارب نزهة، مزود بمحرك نوع ياماها بقوه 40 حصان بخاري دون رقم تسلسلي حيث تم حجزه.

تصريحات المتهمين

بسماع المشتبه فيهم أكدوا في تصريحاتهم انه لا يوجد منظمين رئيسيين لهذه الرحلة. بل تم الاتفاق من طرفهم لجمع الأموال فيما بينهم من أجل شراء قارب ومحرك. وكذلك لوازم الرحلة من عند شخص يدعى ” المستغانمي، دون توضيحات اخرى.

بحيث وبعد شراء المستلزمات تم تحديد تاريخ الرحلة ليله 23 الى 24 جويلية 2021. وانطلقوا من شاطئ سوفلان في حوالي الساعه 2:30 صباحا وبعد قرابة ساعتين او ثلاث من الانطلاق تم احباط رحلتهم.

عند استجواب المتهم الأول ” ف.أ” صرح بأنه بتاريخ الوقائع تم ايقافهم من طرف فرقة السواحل بعد ساعتين من الابحار. على بعد 5 ميل شمال شاطئ ” سوفران” بعين طاية. أين كانوا بصدد الهجرة نحو أسبانيا، كما أن المتهم المدعو ” المستغاتمي” هو من احضر لهم القارب. استلمه منه رفقة المتهم ” ع.إ” والمدعو ” م.ع” على مستوى حي سركوف، ثم قاموا بنقله الى شاطئ سوفران، أين كان باقي المتهمين في الانتظار للابحار.

ويتابع المتهمون بجناية الهجرة غير الشرعية نحو الخارج.