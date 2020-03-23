إحباط صفقة بيع أزيد من 28 غرام من الكوكايين بوهران

أخبار الجزائر
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إحباط صفقة بيع أزيد من 28 غرام من الكوكايين بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت مصالح امن ولاية وهران من إحباط صفقة بيع اكثر من 28 غرام من الكوكايين بحي النخيل.

تمكنت عناصر من الفرقة الثانية للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بثلاثة أشخاص متلبسين بابرام صفقة بيع ومتاجرة بالمخدرات الصلبة.

عملية توقيف المتورطين المتراوحة اعمارهم ما بين 20 الى 28 سنة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة بيع مخدرات صلبة على مستوى حي النخيل.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ افضت الى توقيفهم احدهم كان على متن دراجة من نوع سيم ، وآخرين على متن مركبة من نوع بيجو 207 تم ضبط بحوزتهم كيسا بلاستيكيا به 28.3 غرام كوكايين.

وتم إقتيادهم لإستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي امر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار البث في قضيتهم.


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