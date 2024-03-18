إحباط صفقة ترويج أكثر من 27كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. من الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في ترويج المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص في عقدهم الثالث والرابع من العمر. بالإضافة كذلك إلى حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 27 كلغ و 250 غرام من القنب الهندي.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام أفراد الشبكة بتمرير كمية من المخدرات قصد إبرام صفقة بمدينة وهران. بعد تتبع وترصد نشاط افراد هذه الشبكة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف جميع أفراد الشبكة.