إحباط عدة محاولات لتهريب وترويج المخدرات والمهلوسات وحجز كميات هامة

في سياق الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وضمن عمليات نوعية إستهدفت شبكات إجرامية عبر مختلف الولايات، تمكنت الفرق المختصة خلال الفترة الأخيرة، من إحباط عدة محاولات تهريب وترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز كميات هامة من هذه السموم.

وتمكنت مصالح أمن ولاية الجلفة بأمن دائرة مسعد من توقيف شخصين وحجز 758.6 غرام من الكيف المعالج. بالإضافة إلى بندقية تقليدية الصنع.

وأسفرت عملية نوعية لأمن ولاية الجزائر “بئر مراد رايس” عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 3 أشخاص، تنشط في مجال ترويج المخدرات. مع ضبط 2.540 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الأجنبية. وفي أم البواقي تم توقيف 5 أشخاص بحوزتهم 3900 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية من الكوكايين، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

أما أمن ولاية قسنطينة، وفي عمليتين متفرقتين، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO - الشرق” من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين. مع توقيف 4 أشخاص وضبط 104786 كبسولة من المؤثرات العقلية و48.05 كلغ من الكيف المعالج.

وفي ولاية تبسة، تم شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين وضبط 138600 كبسولة من نوع “بريغابالين”. كما تمكن أمن ولاية الجزائر من توقيف 4 أشخاص وحجز 3 كلغ و150 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).

أما أمن ولاية مستغانم، فقد تمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم رحلات الإبحار السري (الهجرة غير الشرعية). حيث تم توقيف أشخاص، وحجز قارب ومعدات تستعمل في عمليات الهجرة غير الشرعية. وبولاية سكيكدة وبالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، تم توقيف شخصين وحجز 41780 كبسولة من المؤثرات العقلية. إضافة إلى استرجاع مركبة مستعملة في النشاط الإجرامي.

وتمكن أمن ولاية برج بوعريريج من توقيف شخصين وحجز 2305 كبسولة من المؤثرات العقلية. وتمكنت الـفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة بتلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. أسفرت العملية عن توقيف 09 أشخاص وحجز 01 كلغ و500 غ من المخدرات، مبلغ مالي وتسترجع 02 مركبتين و01 دراجة نارية.