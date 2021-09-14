إحباط عمليات تهريب أزيد من 13 ألف قرص مهلوس بورقلة

تمكن أعوان الجمارك بالوادي من إحباط عمليات تهريب حساسة، خلال عمليتين متفرقتين، أسفرت عن حجز 13890 قرص مهلوس.وتوقيف 3 أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائيية.

وأفادت المديرية العامة للجمارك، أن أعوانها حجزت 7710 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ كانت على متن سيارة سياحية.وفي عملية أخرى بالتنسيق مع أفراد الدرك تمكنت من حجز 6180 قرص “بريغابالين” 300 ملغ، كانت على متن سيارة سياحية

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