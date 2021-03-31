إحباط عملية إختطاف مواطن ببلدية عين فكان بمعسكر

مجموعة اشرار تختطف مواطنا جهرا من وسط المدينة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكان بولاية معسكر، من وضع حد عصابة، قامت منتصف نهار اليوم ، باختطاف شخص بدافع مادي.

العملية تمت إثر تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية، مفادها قيام أربع أشخاص بإختطاف شخص من وسط بلدية عين فكان.

العصابة كانوا على متن سيارة سياحية نوع داسيا لوقان، يحملون معهم أسلحة بيضاء، لاذوا بالفرار باتجاه مدينة غريس.

واستغلالا للمعلومة تم الاتصال بأفراد الدورية، أين باشروا البحث عن المركبة محل المعلومة، ليتم مشاهدتها سالكة الطريق الاجتنابي ببلدية عين فكان.

عند محاولة توقيفها قام سائقها بالفرار من عناصر الدورية وبعد تتبع مسارهم وغلق جميع المنافذ، أمام مسيرها تم توقيف المركبة وعلى متنها 4 أشخاص.

وذلك على مستوى الطريق الفرعي المؤدي إلى دوار الصحاورة ببلدية عين فكان، أين تم توقيف المتورطون وتم تحرير الشخص المختطف، وهو سالم معافى.

بينما الموقوفين،تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لغرض استكمال الإجراءات القانونية و مباشرة التحقيق معهم.

بعد تمشيط محيط مكان توقيف تم العثور على أسلحة بيضاء يعتقد انها وسائل التعذيب متمثلة في سكين كبير وسلسلة حديدية طولها حوالي متر، عثر عليها بالمقاعد الخلفية للسيارة مع مبلغ مالي.

و بعد استكمال التحقيق، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداع، احد الأشخاص الحبس الاحتياطي و وضع الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية.