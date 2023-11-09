إحباط عملية إدخال 5 طائرات درون في سوق أهراس

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتاورة في سوق أهراس، من توقيف شخصين وحجز 5 طائرات درون مزودة بكاميرات.

وحسب تصريح لقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتاورة، الطاهر دبوب، تمت هذه العملية، بناء على معلومات مؤكدة واردة لفرقتهم حول عزم شبكة اجرامية منظمة تمرير ممنوعات من الدولة المجاورة للجهة الشرقية على متن سيارة بإتجاه عنابة مرورا بسوق أهراس.

واستغلالا للمعلومة، تم يوم 1 نوفمبر وضع خطة محكمة، وتوقيف سيارة على متنها شخصان. وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور داخلها على 5 طائرات درون ذات منشأ أجنبي مزودة بكاميرات أمامية مخبأة بإحكام داخل السيارة.

وتم حجز المركبة والعتاد المذكور سابقا، وتم إتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة. كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة تاورة عن جنحة تهريب مادة حساسة محضورة حضرا مطلقا.