إحباط عملية إغراق السوق بأكثر من 3 قناطير من القهوة المغشوشة بمستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس لولاية مستغانم من توقيف مركبة محملة بمادة القهوة المغشوشة.

العملية جاءت خلال نقطة مراقبة و تفتيش بمفترق الطرق سيدي العجال بمستغانم.

حيث ضبطت كمية كبيرة من مادّة القهوة قدرت بـ 3270كلغ، كانت معبّأة بأكياس من سعة 250 غ، محمّلة في مركبة للنّقل العمومي.

أين خضعت مادة القهوة للتّحاليل اللاّزمة بالمخبر الجهوي للشّرطة العلمية بوهران.

تبيّن أنّ المنتوج رديء فاقد للنّكهة، كما أفادت نتائج التحليل بمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بوهران.

و بالتنسيق مع مديرية التجارة بمستغانم، أن المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها.

أين تمّ توقيف صاحب البضاعة و صاحب المطحنة المقتناة منها مادة القهوة.