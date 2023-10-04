إحباط عملية تهريب أزيد من 8900 حبة صاروخ بالمسيلة 

نجح أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج من إحباط عملية تهريب 8910 أقراص مهلوسة.

وحسب بيان ذات المديرية تم العثور على الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام داخل مركبة نفعية وأخرى سياحية. وذلك بعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا مما أدى إلى توقيف 3 أشخاص تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائي تندرج في إطار الدور الحمائي المنوط بجهاز الجمارك الجزائرية في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.