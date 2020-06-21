إحباط عملية تهريب 13 سبيكة ذهب وحوالي 600 ألف أورو في تونس

أحبطت فرقة حرس الحدود في ولاية صفاقس بتونس، اليوم الأحد، عملية تهريب وحجزت 13 سبيكة ذهب وحوالي 600 ألف أورو.

وتمت العملية النوعية بعد ورود معلومات عن مهرّب يقود سيارة ذات ترقيم ليبي قادمة من جهة “قفصة” عبر المسالك الفلاحية نحو الجنوب الشرقي التونسي.

وتمّ رصد المهرّب الذي فرّ متوغلا في المسالك الفلاحية رغم استعمال السلسلة المسمارية، لتتم ملاحقته وإيجاد السيارة عالقة في الرمال، فيما اختفى السائق داخل غابة زيتون.

ووجد أعوان حرس الحدود لدى تفتيش السيارة مخبأ مهيأ أسفل العجلة الاحتياطية بداخلها لفائف أوراق نقدية قدرت بـ 590000 أورو، مع 13 سبيكة ذهب بوزن إجمالي قدره 28.8 كلغ.

وبتحري ترقيم السيارة الليبي، تبين بأنه مزوّر وغير مدرج في منظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية للبلاد.