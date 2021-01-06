إحباط عملية تهريب 15500 قرص مهلوس ببسكرة
نجح أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية بسكرة، في إحباط عملية تهريب حساسة للأقراص المهلوسة .
وقدرت كمية الأقراص المحجوزة بـ15500 كبسولة من نوع بريغابالين
300ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل العجلتين الاحتياطيتين لشاحنة بمقطورة.
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نجح أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية بسكرة، في إحباط عملية تهريب حساسة للأقراص المهلوسة .
وقدرت كمية الأقراص المحجوزة بـ15500 كبسولة من نوع بريغابالين 300ملغ، كانت…
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