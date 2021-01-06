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إحباط عملية تهريب 15500 قرص مهلوس ببسكرة

أخبار الجزائر
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إحباط عملية تهريب 15500 قرص مهلوس ببسكرة
بقلم خالد زوبيري

نجح أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية بسكرة، في إحباط عملية تهريب حساسة للأقراص المهلوسة .

وقدرت كمية الأقراص المحجوزة بـ15500 كبسولة من نوع بريغابالين 300ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل العجلتين الاحتياطيتين لشاحنة بمقطورة.

ليتم مباشرة توقيف سائق الشاحنة، وإقتياده إلى مقر الجمارك للإستماع إلى أقواله قبل تحويله على الجهات القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=944777

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