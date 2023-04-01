إحباط عملية تهريب 4051 خرطوشة صيد بالمسيلة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، من إحباط عملية تهريب 4051 خرطوشة صيد من مختلف العيارات.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، كانت المحجوزات، مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف المركبة. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية. وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وسهرهم الدؤوب على المساهمة في حفظ الأمن والنظام العموميين.