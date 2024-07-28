إحباط عملية حرڤة وتوقيف 21 شخصا بتيبازة

تمكنت مصالح شرطة تيبازة بالتنسيق مع حرس السواحل نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مع توقيف 21 شخصا متورط.

وحسب ما جاء اليوم الأحد في بيان للأمن الولائي، تمكنت شرطة تيبازة في عمليتين متفرقتين نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 21 شخصا بالواجهة البحرية لكل من بواسماعيل وتيبازة.

وسمحت العملية الأولى التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل بالواجهة البحرية لذات المدينة بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل ببوهارون، بتوقيف 15 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية.

كما تم ضبط وحجز وسائل خاصة بالإبحار السري، واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر ب 1730 يورو، حسب ذات البيان.

أما العملية الثانية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالواجهة البحرية لتيبازة، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل، مكنت عقب إجراء تحريات أمنية وعمليات رصد، من توقيف 6 أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من بينهم إثنين من منظمي العملية.

وبعد استكمال التحقيقات القضائية على مستوى مصالح الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي المحكمتين المختصتين إقليميا، إستنادا لبيان خلية الإعلام.