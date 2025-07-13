إحباط عملية سرقة أنابيب الغاز في حي عدل بعنابة

تمكن أعوان التسيير العقاري التابعون للفرع الجهوي عنابة، من إحباط محاولة سرقة أنابيب الغاز على مستوى العمارة رقم 7 بحي عدل 500 مسكن جمعة حسين. حيث تم توقيف شخص متلبس أثناء محاولته تنفيذ هذه الجريمة.

وفور ضبط المعنى بالأمر، تم إشعار مصالح الأمن الوطني وشركة سونلغاز، اللتين تدخلتا في الوقت المناسب. واتخذتا الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها .

ونددت مؤسسة عدل للتسيير العقارى بشدة بمثل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد سلامة السكان وتعرض حياتهم للخطر. حيث اكدت حرصها التام على حماية ممتلكات وتجهيزات المجمعات السكنية، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للمساس بها.