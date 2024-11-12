إحباط عمليتين لتهريب “الحراقة” بالطارف

تمكنت فرقة محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، الأسبوع المنصرم. من إحباط عمليتين خروج للهجرة غير الشرعية عبر البحر، لتسعة أشخاص.

كما تم توقيف ستة من منظمي الرحلتين، تتراوح أعمارهم بين 24سنة و41سنة. ينحدرون من ولايات الطارف، سوق أهراس، جيحل و أم البواقي.

التحريات المعمقة التي باشرها محققو المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت من تحديد هوية المتورطين في تدبير و تنظيم هذه الرحلات و توقيفهم. مع شل مخططهم الإجرامي المتمثل في نقل و تهريب المهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية.

كما أسفرت العمليتين عن ضبط و إسترجاع قاربي نزهة، محركين لقاربي نزهة قوة 40 حصان. بالإضافة كذلك إلى 6 براميل معبأة بمادة البنزين بسعة 150 لتر، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف. عن قضية تنظيم و تدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر نحو الخارج.

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