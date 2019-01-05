إحباط عمليتين لـ “الحرقة” وتوقيف 11 “حراقا” بمستغانم

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، في عمليتين مختلفتين من تفكيك شبكتين مختصتين في تدبير وتنظيم الهجرة.

أين أسفرت العملية الأولى بإقليم بلدية أولاد بوغالم من توقيف 06 أشخاص مع حجز قارب ومحرك، بالإضافة إلى سيارة من نوع EXPERT.

في حين مكنت العملية الثانية من توقيف 05 أشخاص كانوا بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر مع حجز قارب نزهة ومحرك بإقليم بلدية سيدي لخضر.

هذا و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.