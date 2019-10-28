إحباط محاولات إبحار سري لـ 82 «حراڤ» بينهم 4 نساء انطلاقا من 4 ولايات 

تمكنت، في ظرف 48 ساعة الأخيرة، القوات البحرية غرب البلاد من إفشال محاولات جماعية جديدة للإبحار السري نحو أوروبا.

وهذا بعد عملية تمشيط واسعة تم شنها قبالة السواحل المذكورة استنادا إلى معلومات مؤكدة عن وجود مخطط يهدف .

إلى تهريب عدد كبيرمن الشباب نحو إسبانيا،وعليه تم إعداد خطط محكمة تكللت باعتراض سبيل 6 زوارق كانت تقل 82 «حراڤ».

كانوا ينوون بلوغ السواحل الإسبانية عبر شواطئ بوهران ومستغانم وعين تموشنت والشلف.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود 4 نساء ضمن الموقوفين.

الذين أحيلوا على الجهات الأمنية المختصة للوصول إلى هوية الشبكات الإجرامية التي نظمت رحلاتهم مقابل أخذ أموال معتبرة عنهم.

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