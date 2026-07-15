إحباط محاولات إدخال أزيد من 11 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 38 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 11 قنطار و87 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، من خلال الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جويلية 2026، في كامل التراب الوطني. توقيف 38 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 11 قنطار و87 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. وضبط 6,74 كيلوغرام من مادة الكوكايين و410.485 قرص مهلوس. بالإضافة إلى 108,68 كيلوغرام من المؤثرات العقلية، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت. 282 شخصا وحجز 20 مركبة و225 مولد كهربائي و103 مطارق ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى توقيف 20 شخصا آخر وضبط مسدسين (2) آليين و3 بنادق صيد و27.395 لتر من الوقود و11,7 طن من. المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى تم خلال نفس الفترة المذكورة إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية من طرف. حرّاس السواحل، حيث تم إنقاذ 341 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 940 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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