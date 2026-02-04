إحباط محاولات إدخال أزيد من 11 قنطار كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، عبر عدة مناطق من الوطن، من توقيف 76 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 11 قنطار و38 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جانفي إلى 3 فيفري 2026. التي أوردتها وزارة الدفاع الوطني، تم توقيف 76 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 11 قنطار و38 كيلوغرام. من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 13,28 كيلوغرام من مادة الكوكايين و681.4.541 قرص مهلوس.

من جهة أخرى تم توقيف 299 شخصا وضبط 29 مركبة و194 مولد كهربائي و159 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى توقيف 12 شخصا آخر وضبط بندقيتين رشاشة ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وبندقيتي صيد و(800.46) لتر من الوقود الموجه للتهريب.

كما تم توقيف 275 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

