بالصور: إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب

نشر الجيش الوطني الشعبي الحصيلة العملياتية الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 ديسمبر2023، عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني تمكنت مفارز للجيش من توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة المتاجرة بالمخدرات أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 113 تاجرمخدرات. مع إحباط محاولات إدخال 13 قنطار و51 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 162819 قرص مهلوس.

في حين اوقفت مفارز للجيش 31 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت

كما تم ضبط 13 مركبة و66 مولدا كهربائيا، و30 مطرقة ضغط،و3 أجهزة الكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وعرفت الحصيلة العملياتية الأسبوعية توقيف 33 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. و كذا 7 بنادق صيد و3 مسدسات آلية، وايضا و24016 لتر من الوقود.

كما تم ضبط 4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وايضا 11 قنطار من مادة التبغ و12698 وحدة من مختلف المشروبات.

وفي ذات الحصيلة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 351 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.