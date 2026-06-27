إحباط محاولات إدخال أزيد من 156 قنطار كيف قادمة من المغرب

تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 1092 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 156.5 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 730.46 كغ من مادة الكوكايين و25.6 مليون قرص مهلوس خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول من سنة 2026، تم توقيف 1092 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 156.5 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 730.46 كغ من مادة الكوكايين و25.6 مليون قرص مهلوس. كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف 8111 شخص. وإسترجاع 159 قطعة سلاح ناري، فيما تم حجز 856 مركبة و3442 مطرقة ضغط. و6436 مولد كهربائي و 55 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 945397 لتر من الوقود. و726 قنطار من مادة التبغ و1160 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

- من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9065 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. عبر التراب الوطني.

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