إحباط محاولات إدخال أزيد من 19 قنطارا كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطنس الشعبي، من توقيف 30 تاجر مخدرات واحباط محاولات إدخال 19 قنطارا من و 93 كيلو غراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم توقيف 30 تاجر مخدرات واحباط محاولات إدخال 19 قنطارا من و 93 كيلو غراما من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب وضبط 1425734 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 344 شخصا وضبطت 29 مركبة و244 مولدا كهربائيا و133 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت.

فيما تم توقيف 14 شخصا وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و07 بنادق صيد و103.300 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 25 قنطارا من مادة التبغ و10 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة.

كما أحبطت محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 63 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 270 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

