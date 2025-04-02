إحباط محاولات إدخال أزيد من 6 قناطير كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 23 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و80 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 01 أفريل 2025. تم خلالها حجز 4,513 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 214.929 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 136 شخصا وضبطت 26 مركبة و 148 مولدا كهربائيا و54 مطرقة ضغط. وجهازين للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى، تم توقيف 6 أشخاص آخرين وحجز مسدس آلي و3 بنادق صيد و67.524 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 28 قنطار من مادة التبغ و2,55. طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وخلال ذات الفترة، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 78 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 145 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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