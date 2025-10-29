إحباط محاولات إدخال أزيد من 7 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7.21 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، و ضبط 155.978 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 204 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي وضبط 52 مركبة و208 مولدا كهربائيا. و144 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي سياق آخر، تم توقيف 12 شخصا آخر وضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و10 بنادق صيد. و47.778 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 14 قنطار من مادة التبغ و44 طن. من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 175 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 478 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

