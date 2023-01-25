إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات. عبر الحدود مع المغرب تُقدر بـ 8 قناطير و 33 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وقد نشرت وزارة الدفاع الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جانفي 2023.

وحسب الحصيلة، فقد تم توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف 48 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و 33 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.