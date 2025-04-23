إحباط محاولات إدخال أزيد من 9 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 38 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 9 قناطير و 57 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأوضح وزارة الدفاع الوطني، أن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي الممتدة خلال الفترة من 17 إلى 22 أفريل2025. أسفرت كذلك عن حجز 310.506 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 254 شخصا وضبطت 33 مركبة و141 مولدا كهربائيا و102 مطرقة ضغط. و7 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب. والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 3 مسدسات آلية و17 بندقية صيد و22.830 لتر من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 2035 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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