إحباط محاولات إدخال أزيد 4 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4.58 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 1.293.818 قرص مهلوس.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، من خلال الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ديسمبر 2025، أنه تم توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4.58 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 1.293.818 قرص مهلوس.

كما تم خلال نفس الفترة، توقيف 427 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت. وضبط 23 مركبة و 257 مولدا كهربائيا و 136 مطرقة ضغط ، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب. والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب البيان نفسه، تمتوقيف 13 شخصا وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين و 8 بنادق صيد. و 38.370 لتر من الوقود، بالإضافة إلى قنطارين من مادة التبغ و 34 طن من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل محاولات للهجرة غير الشرعية بسواحلنا الوطنية. فيما تم انقاذ 124 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. في حين تم توقيف 493 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

