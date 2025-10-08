إحباط محاولات إدخال بضائع مخالفة للتشريع الجمركي عبر 3 موانئ

تمكّنت الفرق الجمركية العاملة على مستوى موانئ الجزائر العاصمة، وهران ومستغانم خلال هذا الأسبوع، من إحباط عدة محاولات إدخال سلع وبضائع مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين، ذات طابع تجاري وأخرى مستعملة.

وتندرج هذه العمليات في سياق مواصلة الجهاز الجمركي لمهامه الحمائية. الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وأمن المواطن.

وذكرت المديرية العامة للجمارك جميع المسافرين بضرورة الاطلاع على التنظيمات الجمركية المتعلقة بالسفر. من خلال الدليل التعريفي المنشور سابقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمارك الجزائرية. وصفحتها الرسمية على موقع فايسبوك.