إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 44 تاجر مخدرات خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ4 قناطير و60 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 28907 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 174 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت.

وضبطت مفارز الجيش، 22 مركبة و147 مولدا كهربائيا و45 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و66 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط 10 بنادق صيد ومسدس آلي وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

وقدرت كمية المحجوزات بـ66 طن وكذا 3000 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ17146 لتر. وذلك بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

فيما تم توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

فيما تم ضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK، خلال عملية بحث بتمنراست.