إحباط محاولات إدخال 16 قنطار “كيف” وقرابة 254 ألف قرص مهلوس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 16 قنطار و13 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب.

حيث تم حجز 16 قنطار و13 كيلوغرام من الكيف المعالج. تم ضبط 1.61 كيلوغرام من مادة الكوكايين و253.816 قرص مهلوس.

كما تمكنت مفارز الجيش من توقيف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وتندوف وإن ڤزام 313 شخص. وضبط 30 مركبة و357 مولدا كهربائيا و264 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتوقيف 14 شخص آخر وضبط مسدسين رشاشين و3 مسدسات آلية وبندقية 1 قناصة و11 بندقية صيد. بالإضافة إلى 19.625 لتر من الوقود و52 قنطار من مادة التبغ و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة.

