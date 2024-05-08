إحباط محاولات إدخال 182 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (27) تاجر مخدرات.

وأحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي محاولات إدخال (182) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (117) غرام من مادة الكوكايين و(36526) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (375) شخصا. وضبطت (45) مركبة و(192) مولدا كهربائيا و(113) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (16) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد و(150469) لتر من الوقود و(80) طن من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة و(122) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (171) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (289) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.