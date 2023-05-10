إحباط محاولات إدخال 5 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

أحبط أفراد الجيش الوطني الشعبي، محاولات إدخال 5 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم أيضا توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 ماي.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 412 شخصا. كما ضبطت 13 مركبة و191 مولدا كهربائيا و82 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 25 شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(54.2) طن. وكذا (15.9) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (35386) لتر. بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس.