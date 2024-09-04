إحباط محاولات إغراق الجزائر بأزيد من 3 قناطير من الكيف المغربي

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 41 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (296 181) قرصاً مهلوساً. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته: “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 03 سبتمبر 2024 عديد العمليات. التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

أما في إطار مكافحة الارهاب

خلال دورية تفقدية، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف ومخزن للذخيرة. فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة

ومواصلةً للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (41) تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال (3) قناطير و(04) كيلوغرامات من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (296 181) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (329) شخصاً. وضبطت (14) مركبة و(400) مولد كهربائي و(283) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (20) شخصاً آخر وضبط (09) بنادق صيد، (05) مسدسات آلية، ومسدس رشاش من نوع كلاشنكوف و(42568) لتراً من الوقود. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (272) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (392) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.