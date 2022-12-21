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إحباط محاولات إغراق الجزائر بـ 8 قناطير و(35) كلغ من الكيف المغربي

بقلم خالد زوبيري
إحباط محاولات إغراق الجزائر بـ 8 قناطير و(35) كلغ من الكيف المغربي
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (43) تاجر مخدرات.

وحسب بيان وزارة الدفاع المتضمن الحصيلة الاسبوعية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، فقد تم على إثر هذه العمليات إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر  بـ (08) قناطير و(35) كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم أيضا ضبط (214237) قرص مهلوس و(1,048) كيلوغرام من مادة الكوكايين. يضيف البيان.

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