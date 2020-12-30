إحباط محاولات “الحرڤة” لـ152 شخصا بينهم 14 مغربيا

أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 152 شخصا من بينهم 14 مغربي.

وتمت هذه العمليات، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر 2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، كان المهاجرون على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت وتلمسان ومستغانم وبومرداس وعنابة والطارف.

كما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 19 مغربي بكل من ورقلة وتلمسان وبرج باجي مختار والأغواط والنعامة وتبسة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 85 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف.

وحجزت ذات المفارز، 6 مركبات و173 مولدا كهربائيا و159 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى 5 أجهزة للكشف عن المعادن و150 كيلوغرام من خليط خام الذهب والحجارة، ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 1,2 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 11 شخصا وحجز 10 بنادق صيد ومسدس آلي و21376 وحدة من مختلف المشروبات، و2324 هاتف ذكي.

وتم ذلك، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من سطيف وميلة والأغواط وغرداية والوادي وتندوف وعين الدفلى.

هذا وتمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ7218 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.