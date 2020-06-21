إحباط محاولات “الحرڤة” لـ158 شخصا بينهم قُصر ونساء وأجانب بوهران

تمكنت حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بوهران، من إفشال محاولات الإبحار السري لـ158 حراقا من بينهم قصر، ونساء ورعايا أجانب من المغرب وسوريا.

وكان المعنيين، بصدد الإلتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، فيما تم استرجاع مجموعة من القوارب.

ونفذ العملية الأولى، قوات حرس السواحل التابعين للواجهة البحرية بوهران، أين تمكنوا منذ ليلة أول أمس، من إجهاض محاولات حرقة نحو السواحل الإسبانية لـ98 شخصا، بينما كانوا بعرض البحر على متن 12 زورقا.

فيما تمكنت عناصر من الدرك الوطني بكل من عين الترك، وبوسفر وعين الكرمة التابعة لبلدية ودائرة بوتليلبس، من إلقاء القبض على 60 حراقا من مختلف ولايات الوطن.

وقام المعنيون، بتنفيذ عمليات إبحار سري انطلاقا من وهران، من ضمنهم امرأة مغربية، فيما تم حجز 8 قوارب صيد وعتاد للحرقة.