إحباط محاولات “الحرڤة” لـ20 شخصا في الطارف

تمكنت مصالح أمن الطارف، خلال عدة عمليات شرطية، من إحباط 4 عمليات هجرة سرية، وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإعداد لهذه العمليات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم السبت، تم توقيف 20 شخص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وكان المعنيون بصدد التحضير لعمليات الهجرية السرية، من إحدى شواطئ ولاية الطارف.

كما تم أيضا أثناء توقيفهمخ، حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة، ومجموعة من الأغراض والمعدات التي تستعمل أثناء رحلاتهم الغير شرعية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضد الموقوفين، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.