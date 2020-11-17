إحباط محاولات “الحرڤة” لـ290 شخصا عبر عدة ولايات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 290 شخصا.

وكان المعنيون، على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع، وذك بكل من عنابة وسكيكدة والطارف وبومرداس ووهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان.

كما تم توقيف 108 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من إليزي وتلمسان وأدرار وسيدي بلعباس والطارف، حسب ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 112 شخصا، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار.

وحجزت المفارز، 5 شاحنات و6 مركبات و30 مولدا كهربائيا و24 مطرقة ضغط، و5 أجهزة للكشف عن المعادن، و180 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى حجز معدات تفجير وأغراض أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما أوقفت مصالح الدرك، 7 أشخاص وحجزت 13 بندقية صيد و2500 وحدة من الألعاب النارية، خلال عمليات منفصلة بكل من قسنطينة وخنشلة والمسيلة والشلف وبرج بوعريريج وسكيكدة وبجاية والوادي وغرداية وجانت.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ58581 لتر، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار، يضيف البيان.