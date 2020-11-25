إحباط محاولات “الحرڤة” وإنقاذ 112 شخصا بعدة ولايات

أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية وتمكنوا من إنقاذ 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت هذه العمليات خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 نوفمبر 2020، وذلك بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان.

فيما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي والطارف وغرداية وتبسة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 112 شخصا، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس.

وحجزت المفارز، 6 شاحنات و9 مركبات و98 مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و540 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى 17 أنبوبة من مادة الزئبق ومعدات تفجير، وأغراض أخرى تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 14,7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 15 شخصا، خلال عمليات منفصلة، بقالمة والشلف وبجاية والمسيلة وقسنطينة وورقلة وعين الدفلى وتبسة والأغواط والنعامة وتلمسان.

وحجزت ذات المصالح، 19 سلاحا ناريا و52550 وحدة من مادة التبغ.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ40960 لتر، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.