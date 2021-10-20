إحباط محاولات الحرڤة وإنقاذ 701 شخص بالسواحل الوطنية

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 701 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم في ذات السياق، توقيف 118 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس وتلمسان وعين تيموشنت وغرداية.

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