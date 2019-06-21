إحباط محاولة أجنبي متنكر في زي نسوي السطو على محل مجوهرات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بوهران، من الإيقاع برعية أجنبي متنكرا في زي نسوي من نوع جلباب بعد توقيفه متلبسا بمحاولة السطو على محل مجوهرات.

المجرم البالغ من العمر 22 سنة تمت الإطاحة به بعد عمليات ترصد ومراقبة لتحركاته المشتبه بها من قبل عناصر من أمن دائرة عين الترك بإقليم الاختصاص.

حيث تم ضبطه متلبسا بمحاولة مهاجمة محل بيع المجوهرات والسطو عليه وهو متنكر بزي نسوي من نوع جلباب، ليتم محاصرته وإلقاء القبض عليه.

أين تم حجز بحوزته مسدسا كهربائيا بقوة 30 كيلو فولط، كان يستعمله في عملياته الإجرامية فيما تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة للبث في قبضيته.