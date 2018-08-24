إحباط محاولة إبحار سري لـ 18 “حراﭬـا” من بينهم قُصر شمال كاب فالكون بوهران

تمكنت فجر اليوم الجمعة، حراس السواحل التابعين للناحية الإقليمية لوهران، من إحباط محاولة إبحار سري لـ 18 حراقا كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لبلوغ السواحل الإسبانية.

الحراقة الـ 18 الذين كان من بينهم قاصرين انطلقوا ليلة أمس، من إحدى شواطئ عين الترك مجهزين بالعدة والعتاد قبل ترصدهم من قبل حراس السواحل.

الذين كانوا في دوريات روتينية على طول الشريط الساحلي لوهران تحسبا لأية محاولات حرقة لشباب يستغلون مناسبة الأعياد لخوض مغامرات الإبحار السري.

حيث تم محاصرتهم على بعد أميال شمال شاطئ كاب فالكون بينما كانوا على متن قرب صيد مجهز بمحرك أين تم توقيفهم وتحويلهم لليابسة قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم قبل البث في قضيتهم أمام العدالة.