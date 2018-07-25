إحباط محاولة إبحار سري لـ15 «حراڤ» بسواحل الغزوات في تلمسان!

أحبطت، أمس، المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالغزوات غرب ولاية تلمسان محاولة إبحار سري جديدة إلى أوروبا، وهذا على بعد أميال من شاطئ البحيرة.

أين تم رصد قارب يبحر بكيفية مشبوهة، قبل اعتراضه وتفتيشه ليتضح بأنه كان يقل عددا من المهاجرين السريين بلغ عددهم زهاء 15 «حراڤ» من مختلف الأعمار، ليتم توقيفهم وتحويلهم على مصالح الدرك الوطني للتحقيق معهم حول منظم رحلتهم.

وكانت ذات المصالح قد أوقفت، منذ فترة قصيرة، عشرة «حراڤة» آخرين كانوا يستقلون زورقا متجها إلى إسبانيا. في سياق مواز، تم توقيف 22 «حراڤ» آخرين على متن قاربين مطاطيين بالكورنيش الوهراني.