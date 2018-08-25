إحباط محاولة إبحار سري لـ18 «حراڤ» شمال «كاب فالكون» في وهران

مراهقان من بين الموقوفين

تمكن، فجر أمس، حرس السواحل التابعين للناحية الإقليمية لوهران من إحباط محاولة إبحار سري لـ18 «حراڤ» كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لبلوغ السواحل الإسبانية.

حيث انطلق «الحراڤة» الـ18 الذين كان من بينهم قاصران، ليلة أمس، من إحدى شواطئ عين الترك مجهزين بالعدة والعتاد.

قبل رصدهم من قبل حراس السواحل الذين كانوا في دوريات روتينية على طول الشريط الساحلي لوهران، تحسبا لأي محاولات لشباب يستغلون مناسبة الأعياد لخوض مغامرات الإبحار السري.

حيث تمت محاصرتهم على بعد أميال من شمال شاطئ «كاب فالكون» عندما كانوا على متن قارب صيد مجهز بمحرك.

أين تم توقيفهم وتحويلهم إلى اليابسة، قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم، قبل البت في قضيتهم أمام العدالة.