إحباط محاولة إبحار سري لـ26 «حراڤ» بينهم 3 فتيات في الغزوات بتلمسان

ينحدرون من 4 ولايات بالغرب

تمكنت، في الساعات الأخيرة المجموعة الاقليمية لحرس السواحل بالغزوات غرب ولاية تلمسان من إفشال محاولة إبحار سري لـ26 «حراڤ» من ولايات غربية مختلفة، حيث تم ضبطهم وهم يستقلون قاربين في عرض سواحل الغزوات في فترات جد متقاربة.

وأظهرت التحريات الأولية مع الموقوفين وجود ثلاث فتيات وقصر كانوا بصدد البحث عن فرص عمل بالخارج لإعالة عائلاتهم الفقيرة.

وكانت وحدات حفر الشواطئ على دراية بوجود مخطط يهدف إلى تهريب عدد كبير من الشباب نحو إسبانيا عبر سواحل الغرب الجزائري.

الأمر الذي عجل بتشديد الرقابة على الشواطئ المتاحة لـ«الحرڤة»، والتي تكللت باعتراض طريق زورقين على متنهما 26 مهاجرا سريا من ولايات الغرب، على غرار عين تموشنت وسيدي بلعباس وتلمسان ومستغانم.

وتم في نفس العملية تم استرجاع صفائح معبأة بمادة الوقود، ناهيك عن كمية من الأطعمة المعلبة.

حيث تجري المصالح الأمنية المختصة تحريات واسعة للوصول إلى أفراد الشبكة الإجرامية التي نظمت الرحلة، بعدما أخذت منهم أموالا فاقت 10 ملايين عن كل شخص.

وبعد إتمام التحقيقات أحيل «الحراڤة» على وكيل الجمهورية لمحكمة الغزوات، في انتظار محاكمتهم بتهمة الإبحار السري.