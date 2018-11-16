إحباط محاولة إبحار سري ل 18 حراقا بوهران

أحبط حرس السواحل للمجموعة الاقليمية بوهران مخطط ابحار سري ل 18 حراقا كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الحراقة الذين تم ترصدهم على بعد 7 أميال بحرية شمال غرب كاب فالكون ينحدر جميعهم من ولاية وهران وتتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 35 سنة.

كانوا على متن قارب صيد مجهز بمحرك بعدما انطلقوا من إحدى شواطى عين الترك في مغامرة بلوغ السواحل الاسبانية.

إلا أن يقظة حرس السواحل من خلال التكثيف من الدوريات على طول السواحل الغربية حال دون ذلك.

حيث تم توقيفهم وتحويلهم إلى اليابسة قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.