إحباط محاولة إدخال أدوية مهلوسة من طرف الجمارك بالطارف

تمكنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المركز الحدودي أم الطبول، من إحباط عمليتي محاولة إدخال أدوية مهلوسة الى التراب الوطني.

مكنت العملية مكنت من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بــ: 2108 كانت مخبأة باحكام تحت لوح القيادة و كذا داخل مقود سيارة نوع سيات ليون.

بينما مكنت العملية الثانية، من حجز 1371 قرص مهلوس كانت مخبأة باحكام داخل تجاويف المكيف و كذا الجناح الخلفي لسيارة نوع سيتروان.

هاتان العمليتان تعدان سابع عملية في ظرف أسبوعين ، مما يعكس إصرار و عزيمة عناصر الجمارك في مكافحة ظاهرة اغراق البلاد بهذه السموم .

و هذا رغم كل الأساليب التمويهية التي يستعملها المخالفون، و رغم صعوبة و تعقيد أماكن اخفاءها ، حيث أنها عادة ما تكون مخباة بأحكام في أماكن من الصعب التفطن إليها.